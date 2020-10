Aktor ber om sju års fengsel for overgrepstiltalt fotballdommar

innenriks

I tillegg ber aktor Christine Moen Wisløff om at han blir frådømd retten til å vere dommar og trenar for alltid, skriv Bergens Tidende.

Til saman 27 gutar har status som fornærma i saka som starta i Bergen tingrett måndag. Tiltalte, ein 29 år gammal mann, har erkjent straffskuld for ti av tolv punkt i tiltalen.

– Denne saka er så spesiell at det må reagerast med streng straff, seier Wisløff.

Ho peikar på at mannen har misbrukt stillinga si for å oppnå seksuell omgang med gutane. Mannen har stadfesta at han har forgripe seg seksuelt mot to gutar under 16 år, og utvist seksuelt krenkjande åtferd overfor tre andre gutar. Han har òg både sendt og fått ei rekkje seksualiserande bilete og filmar frå ei rekkje gutar.

Wisløff viser til at dei fornærma heller ikkje var klar over at tiltalte lagra bileta dei sende via appen Snapchat på ein annan telefon.

– Det må ha vore ei stor belastning for dei fornærma. Det er òg skjerpande at fleire av bileta er tekne på soverommet der barna skal føle seg trygge, seier ho.

Rettssaka blir avslutta fredag.

