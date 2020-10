Arbeidarpartiet vil gjere det lettare for studentar å få barn

innenriks

Dette er blant forslaga Arbeidarpartiet legg fram når dei fredag presenterer den nye strategien sin for høgare utdanning.

– Vi foreslår no å innføre tolv månaders studiestøtte for studentar med barn. Det er klart bra for studentane, som får stabilitet gjennom sommaren. Og det er bra for barna deira, som får moglegheita til å ta ferie saman med både mamma og pappa, seier stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap).

Ho har leidd arbeidet med den nye strategien.

Vil ha fleire barn

Sandberg håpar forslaga kan oppmuntre fleire til å få barn tidlegare.

Ap-politikaren viser til at statsminister Erna Solberg (H) har sagt seg bekymra for at det fødast for få barn i Noreg til at velferdsmodellen kan vidareførast. Den bekymringa delar Sandberg, men legg til:

– Kva gjer dei for å følgje opp?

Regjeringa har utvida ordninga med foreldrestipend gjennom Lånekassen, slik at ein kan få støtte viss ein får barn etter at ein har fullført studiane, men før ein får jobb. Ordninga gjeld inntil sju månader etter at ein var ferdigstudert.

– Det held ikkje, meiner Sandberg.

Unngå ein vanskeleg situasjon

I tillegg til at studentforeldre skal få studiestøtte heile året, foreslår partiet at studentar skal tene opp rettar til foreldrepermisjon og få betalt foreldrepermisjon i studietida.

Sandberg kan ikkje svare på om desse ordningane skal knytast til Nav eller Lånekassen.

– Innretninga må vi sjå på saman med organisasjonane til studenten. Det viktige er at studentar ikkje hamnar i ein vanskeleg situasjon om dei får barn i studietida, og at dei kan ta permisjon som passar familien og likevel komme tilbake studieløpet etterpå. Det handlar både om finansiering og tilpassingar frå utdanningsinstitusjonane, seier ho.

Studentar kan i dag få foreldrestipend i opptil 49 veker når dei får barn. For å få støtta må du ha vore i ei utdanning som gir rett til støtte frå Lånekassen i minst fire månader før fødselen.

