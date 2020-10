Arbeidsløysa fall i september

innenriks

Det utgjer drygt 7 prosent av arbeidsstyrken, ifølgje månadsstatistikken frå Nav som vart publisert fredag. 117.800 personar var registrerte som heilt ledige eller arbeidssøkjarar på tiltak, medan 80.100 personar var delvis ledige.

25.600 av dei heilt ledige var registrerte som permittert, e det same gjeld 39.100 av dei delvis ledige.

– Arbeidsløysa held fram med å gå nedover også i september, og endå ein gong kjem det i hovudsak av ein nedgang i talet på permitterte. Denne månaden går arbeidsløysa ned i alle fylke og for dei aller fleste yrkesgruppene, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Statsråden fornøgd

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H), som fungerer som arbeids- og sosialminister medan Torbjørn Røe Isaksen (H) er i permisjon, er forsiktig optimist.

– Eg er glad for at arbeidsløysa held fram med å gå ned i alle fylke og nesten alle yrkesgrupper. Samtidig er det ingen tvil om at talet på arbeidsledige er høgt. Vi held derfor fram med nødvendige tiltak til arbeidstakarar og næringslivet, seier han.

Asheim viser til at det har vorte enklare for dagpengemottakarar å ta utdanning medan dei står utan jobb.

Arbeidarpartiet er derimot ikkje fornøgd, sidan nedgangen i arbeidsløysa er svakare enn ho var månaden før.

– At fallet i arbeidsløysa er svakare, bør få alle varsellamper til å blinke. Det er framleis nesten dobbelt så mange registrerte hos Nav som før krisa. Vi kan ikkje tillate at arbeidsløysa bit seg fast, seier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap.

Høgast i Oslo

Delen heilt arbeidsledige er høgast i Oslo, der 4,9 prosent av arbeidsstyrken tilhøyrer denne kategorien, og lågast i Nordland, med 2,6 prosent. I alle fylke har delen heilt ledige falle den siste månaden, men den prosentvisa nedgangen er størst i Trøndelag og Troms og Finnmark med heile 18 prosent.

Arbeidsløysa har òg falle for alle aldersgrupper i september, og best har det gått for dei under 20 og dei mellom 50 og 59. Dei har opplevd høvesvis 18 og 16 prosents fall i talet på heilt ledige. Dei under 20 har òg den lågaste arbeidsløysa, med 1,9 prosent.

Talet delvis arbeidsledige har òg falle for alle aldersgrupper, og den største prosentvisa nedgangen var òg her å finne blant dei under 20. Dette må truleg sjåast i samanheng med oppstarten av eit nytt studieår.

Flest heilt ledige er det innan reiseliv og transport. Her er 8,3 prosent av arbeidsstyrken heilt ledige, noko som er ein nedgang på 0,8 prosent frå førre månad.