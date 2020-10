Bertheussen til frontalangrep på PSTs etterforsking

innenriks

Med ein sko i handa vifta Bertheussen fredag framfor dommarane og kritiserte endå ein gong PST for einsidig og subjektiv etterforsking

– Påtalemakta har argumentert berre om kva som er sannsynleg i mangel av handfaste bevis. Kor sannsynleg er det at eg fredag 8. mars parkerte bilen på den mest synlege staden på tomta vår viss eg hadde tenkt å tenne på, starta Bertheussen.

Ho slo vidare tilbake med argument om at ho ikkje ville ha valt kameraet mot bilen og inngangspartiet som det einaste aktive, eller at ho ope skulle gå inn på eit kjøpesenter same dag som bilen brann og kjøpe raudsprit.

– Kor sannsynleg er det så at eg drikk meg full for å hinke ut, med ein stålsplint i venstre fot og ei øydelagd høgrehand, og så tenner eg på bilen min utan å søle ein drope på verken klede eller sko, sa Bertheussen og tok fram den same skoen og heldt den opp slik at dommarane kunne sjå han.

Utbrotet kom etter at politioverbetjent Snorre Mortensen la fram dei tekniske spora dei meiner knyter Bertheussen til bilbrannen natt til 10. mars. Dette sjuande punktet i tiltalen mot 55-åringen var hendinga som utløyste siktinga etter at PST i fleire månader hadde prøvd å finne ut kven som stod bak truslane mot Wara og familien.

