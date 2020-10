Blanda kjensler blant nordmenn for ny smitteapp

innenriks

Undersøkinga som er gjennomført av Opinion blant 1.365 nordmenn, viser at 41 prosent av dei spurde er positive til den nye smittesporingsappen som regjeringa ønskjer å ta i bruk.

Då styresmaktene lanserte Smittestopp, sa seks av ti at dei ønskte å ta i bruk appen. Dette talet er atskilleg lågare no, men seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion trur grunnen til den lågare oppslutninga er samansett.

– Interessa for den nye appen er lågare enn for tilsvarande målingar av Smittestopp, men teke i betraktning av at Noreg i dag ikkje er like koronaprega som i april, og at første app-forsøk stranda, verkar desse tala nok oppløftande, seier Clausen.

40 prosent seier at dei ikkje vil ta i bruk ein ny smittesporingsapp i dag, medan resten svarer at dei ikkje heilt veit kva dei vil gjere.

Fagmiljø anslo opphavleg at mellom 50 og 60 prosent av innbyggjarane burde bruke Smittestopp-appen for at tiltaket skulle fungere. Det betyr nærare 2,5 millionar aktive brukarar.

