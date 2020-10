innenriks

– Eg er veldig godt fornøgd. At så mange har brukt stemmeretten, det er så viktig for forbundet. Over 50 prosents deltaking er historisk i moderne tid, seier forbundsleiar Christopher Beckham til HK-Nytt.

Det var tre tariffavtalar som var til avstemming: landssemja, leiarsemja og kontorsemja.

Resultatet av avstemminga for landssemja, som er den største med rundt 23.500 medlemmer innanfor varehandelen, var at 67 prosent stemde ja og 33 prosent stemde nei.

(©NPK)