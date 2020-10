DN: Thorbjørn Jagland stadfestar å ha møtt Epstein

innenriks

På spørsmål frå DN, formidla vidare av komitéleiar Berit Reiss-Andersen til komitémedlemmene, svarte Jagland i desember i fjor at han aldri hadde vore i kontakt med Epstein.

Etter at avisa no har fått opplysningar og dokumentasjon som knyter den tidlegare statsministeren og Epstein til eit møte 27. mars 2013, stadfestar derimot Jagland at Epstein var på møtet.

Møtet føregjekk i Jaglands residens i Strasbourg, der han budde medan han var leiar av Europarådet. Epstein skal ikkje ha delteke aktivt i møtet.

– Då eg svarte Berit Reiss-Andersen i desember i fjor, hadde eg i tankane DNs galne og absurde konspirasjonsteori om at eg hadde ete middag med denne personen i Paris i juni. Der kan det ha skjedd ei misforståing i kommunikasjonen som eg tek på meg ansvaret for og beklagar, skriv han til avisa.

Epstein tilstod i 2008 å ha betalt ei mindreårig kvinne for seksuelle tenester. Han vart dømd til 13 månader i fengsel. Han vart funnen død i fengselscella si i august i fjor.

Reiss-Andersen tek sjølvkritikk etter å ha formidla ikkje-korrekte svar frå Jagland.

– Dette har Jagland i går fortalt kom av ei misforståing, og det legg eg til grunn. Men det er sjølvsagt ikkje heldig at eg formidla eit svar som viste seg å ikkje vere korrekt, skriv Reiss-Andersen i ein e-post onsdag.

(©NPK)