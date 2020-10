Flat fredag på Oslo Børs

innenriks

Hovudindeksen enda opp med 0,03 prosent fredag.

Det kjem etter at det berre vart mindre endringar hos dei største selskapa på børsen gjennom dagen. Blant dei 20 selskapa med høgast marknadsverdi på børsen, var det berre sju som hadde endringar på éin prosent eller meir.

Aker Solutions vart børsvinnar med ein oppgang på 10 prosent etter at dei etter børsslutt torsdag offentleggjorde ei ny milliardkontrakt.

Taparen i dag vart SAS med ein nedgang på 14,8 prosent. Tidlegare fredag truga Luftfartstilsynet med bøter dersom ikkje SAS betaler tilbake uteståande refusjonskrav til kundane sine innan 1. november.

Den mest omsette aksjen fredag vart igjen Equinor med 384 millionar kroner. Aksjen fall 0,2 prosent.

Oljeprisen fall kraftig fredag. Ved stengjetid fredag vart eitt fat nordsjøolje omsett for 39,53 dollar. Det er rundt éin dollar lågare enn ved stengjetid torsdag. Gjennom fredagen var oljeprisen nede i under 39 dollar. Det kjem etter at det tidleg fredag morgon vart stadfesta at USAs president Donald Trump har testa positivt på koronaviruset.

– Vi såg i dag tidleg at aksjemarknadane og industrimetalla fall, men olja var meir sensitiv til situasjonen i dag og fall meir. Så kan ein spørje seg i kva grad dette dreier seg om Trump versus Biden, eller om dette er ein del av utviklinga vi allereie såg. Det er vel ein kombinasjon av dei to tinga, seier oljeanalytikar Bjarne Schieldrop i SEB til Dagens Næringsliv.

Dei viktigaste børsane i Europa fall noko gjennom fredagen. DAX 30 i Frankfurt gjekk ned med 0,8 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London fall med høvesvis 0,6 og 0,3 prosent.

