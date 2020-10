Forbrukarrådet meiner vi ikkje bør godta å betale flyreiser på forskot lenger

innenriks

Luftfartstilsynet gav fredag flyselskapa ein frist for når flyreisene må vere refunderte viss det ikkje skal ende med millionbøter for selskapa. Fristen blir sett slik at pengane må vere betalt tilbake innan utgangen av november.

– Vi tek til orientering at tilsynet har komme til dette vedtaket. Det var på tide at styresmaktene sanksjonerte mot det som har vore klare brot på lovfesta forbrukarrettar, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

– Forbrukarane skulle hatt refusjon innan sju dagar, men har venta i månadsvis. Vi hadde forventa at Luftfartstilsynet gav klar beskjed til SAS om at dei skulle refundere alle uteståande krav innan utgangen av oktober, legg ho til.

Blyverket meiner det no må takast ein debatt om forbrukarane i det heile kan godta å betale flyreiser på forskot etter denne saka.

– Flyselskapa og handteringa til styresmaktene har tvinga fram ein debatt om vi i det heile kan godta å betale flyreiser på førehand. Når pengane til forbrukarane ikkje er sikra, bør vi heller ikkje godta å betale reiser på forskot, seier ho.

