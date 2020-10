Fredrik Solvang tek Facebook-grep

innenriks

Solvang er ved sida av rolla si som programleiar fór «Debatten» på NRK, svært aktiv i sosiale medium. Både Twitter-kontoen og Facebook-sida hans har vore åstad for til dels hard debatt, initiert av TV-personlegdommen sjølv.

No orkar han ikkje meir, og gjer Facebook-sida si privat, skriv Medier24.

– Eg har ingen til å administrere denne kontoen for meg, eg må gjere alt sjølv, og no har eg innsett at eg ikkje har kapasitet til å styre denne side-sjappa i tillegg til jobben min, skriv Solvang på Facebook.

– Derfor kjem eg frå no av til å prøve å ta tilbake kontoen som min eigen slik at det eg deler kan vere meir privat, og eg kjem ikkje til å dele noko særleg som gjeld Debatten her, skriv han.

