Frp: Semje mellom regjeringa og Frp om krisepakke til reiselivet

– Frp har kjempa for å fjerne flypassasjeravgifta. Det er utruleg at regjeringa foreslo å innføre ho igjen frå 1. november når flyselskapa er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgifta blir fjerna ut året, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug i ei pressemelding.

Vidare blir den låge momssatsen med ut året, og det blir løyvd 160 millionar kroner ekstra til kompensasjonsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, som blir forlengd ut året.

Det var NRK som først melde om semja om krisepakken.

