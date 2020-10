Frp-utval vil la privatpersonar ta ansvar for flyktningar

innenriks

Ifølgje VG er Frps innvandringsutval, leidd av Listhaug, i sluttfasen av arbeidet sitt.

Overfor avisa trekkjer Frp-nestleiaren fram at ho veit at mange nordmenn engasjerer seg for flyktningar og asylsøkjarar, og ho vil bruke dette engasjementet ved at dei melder seg til å «stille opp og ta ansvar».

– Det kan vere naboar som går saman for å ta imot ein flyktning eller ein flyktningfamilie. Dei skal ha ansvaret for å finne bustad og skal òg forplikte seg til å bidra økonomisk, seier Listhaug.

Når det gjeld betaling, vil Listhaug at staten skal ta hovudansvaret, men at også dei som tek ansvar for integreringa, skal bidra noko.

Ho understrekar at ho ønskjer at privatperson og ikkje private organisasjonar skal bidra – og at dei som skal gjere det, må forplikte seg i fem år.

Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson i Ap, seier at det er umogleg å skjønne kva Frp vil.

– Den eine dagen seier dei nei til kvoteflyktningar, den andre dagen ja. Frp er eit høgrepopulistisk parti som har styrt integreringa i Noreg og svikta totalt, dei har inga truverd, seier han til VG.

