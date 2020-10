NHO Reiseliv fornøgd med tiltakspakken

innenriks

– Førebels har vi ikkje fått beskjed om anna enn at det er semje om å behalde lågmoms på 6 prosent og å skrote flypassasjeravgifta ut året. Det er positivt at same momssats som i vår blir vidareført, seier Krohn Devold.

Vidare påpeikar Krohn Devold at den nye kompensasjonsordninga som er under utforming, vil vere den viktigaste for at reiselivsbedrifter skal overleve.

– Innhaldet i kompensasjonsordninga for reiselivet, som er aller viktigast for å overleve, er derimot enno ukjent. Den må vere konkret før ein kan seie at ein pakke er klar, seier Krohn Devold.

