Opposisjonen skuffa over tiltakspakka til regjeringa

innenriks

– Det er skuffande at reiselivet berre får behalde reiselivsmomsen på 6 prosent ut året. Senterpartiet meiner det alt no burde vore gitt signal om at dette skal vare ut 2021, seier leiar i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

Frp og regjeringspartia er fredag samde om å droppe flypassasjeravgifta ut året, forlengje den låge momssatsen på 6 prosent og auka løyving til vedlikehald av fylkesvegane.

Arbeidarpartiet saknar lengre føreseielegheit og fryktar for arbeidsløysa.

– Det er framleis i det blå korleis vi skal få arbeidsplassane i reiselivsnæringa gjennom denne krisa. Det verkar som heller ikkje Frp har klart å forplikte regjeringa til ei føreseieleg kompensasjonsordning for næringa, seier medlem av finanskomiteen for Arbeidarpartiet, Eigil Knutsen, før han held fram:

– Utan rask og kraftfull krisepolitikk no vil arbeidsløysa bite seg fast og forskjellane vil auke. Derfor er det synd at det er Frp som er tunga på vektskåla når krisepakkar skal vedtakast.

(©NPK)