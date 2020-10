Petroleumstilsynet fann fleire avvik før brannen på Melkøya

innenriks

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor kallar hendinga på petroleumsanlegget på Melkøya utanfor Hammerfest måndag 28. september «alvorleg».

– Brannen var dramatisk, spesielt for tilsette, leverandørar og naboar i Hammerfest, seier Rummelhoff.

Rummelhoff stadfestar at både Petroleumstilsynet og Equinor granskar hendinga for å avklare hendingsgangen og for å finne utløysande og bakanforliggjande årsaker. I tillegg etterforskar òg politiet brannen.

Samtidig stadfestar Equinor at Petroleumstilsynet i veka før hendinga gjennomførte eit elektro- og storulykkestilsyn på anlegget. Her observerte tilsynet fleire tiltak og avvik som ikkje hadde vorte tilfredsstillande følgt opp av Equinor sidan same type tilsyn vart gjennomført i 2017.

(©NPK)