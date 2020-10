Politiet drapssiktar son etter at 60 år gammal kvinne døydde i Trondheim

innenriks

– Tekniske funn og forklaringa til sikta ligg til grunn for at siktinga no blir endra. Vi meiner at sikta har utsett mora si for dødeleg, stump vald, seier påtaleansvarleg Aleksander Tokle ved Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Det var 9. september at den 33 år gamle mannen vart arrestert og sikta for å ha forårsaka dødsfallet til den 60 år gamle mora si på Byåsen i Trondheim.

Mannen vart først sikta for grov kroppskrenking med døden til følgje, men dagen etter han vart arrestert vart siktinga endra til grov kroppsskade med døden til følgje. No er siktinga altså endra igjen til forsettleg drap.

Den sikta mannen er førebels varetektsfengsla fram til 9. oktober.

