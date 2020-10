Raymond Johansen med krass kritikk av Jan Bøhler

innenriks

– På eit tidspunkt lurte eg på om eg skulle sende ei saknamelding på han, seier Johansen i eit intervju med VG.

Bøhler slutta torsdag i Ap og gjekk over til Senterpartiet, der han blir listetopp i Oslo ved stortingsvalet neste år. Stortingspolitikaren er kjend for det sterke engasjementet sitt for Oslos austkant, og har vore aktiv i debattar om gjengkriminalitet og sosial kontroll.

Men Johansen meiner Bøhler ikkje har brukt dei kanalane han har i politikken for å fremje saker og forslag.

Ifølgje byrådsleiaren har Bøhler verken ringt han eller svart på førespurnader, og i svær lita grad stilt på møte i lokallag, fylkeslag og i stortingsgruppa.

– Det verkar som om Jan meiner ombodsrolla berre er å gå rundt å snakke med folk, utan å ta det folket snakkar om tilbake til nokon, utan å møte opp på partimøte, utan eigentleg å vere spesielt aktiv på Stortinget, seier Johansen.

Bøhler stadfestar at han har prioritert «det utadretta arbeidet» høgare dei siste åra. Han viser mellom anna til at han har engasjert seg i natteramnane, idretten og organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfald).

– Eg får fleire førespurnader om å treffast kvar dag, og prøver å finne tid til å stille opp. Det gir kunnskap om saker og forslag eg i neste omgang kan følgje opp i Stortinget, seier han til avisa.

– Partia er ikkje til for sin eigen del, men for å vere eit reiskap for veljarane. Dette har Senterpartiet sagt at dei ønskjer å støtte og fremje, og det betyr mykje for meg.

