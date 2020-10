Store forskjellar i kjøpet til kommunane av smittevernutstyr

innenriks

Tal som avisa har henta inn, viser at nokså like kommunar har handla smittevernutstyr for heilt ulike summar.

Mellom anna er det stor forskjell på Asker og Kristiansand kommune, som begge har rundt 100.000 innbyggjarar. Asker kommune handla smittevernutstyr for i underkant av 25 millionar kroner i mars og april månad, medan Kristiansand handla for berre litt over 7 millionar kroner.

Etter kvart losna det òg for sørlandskommunen, og i mai og juni kjøpte dei utstyr for i overkant av 25 millionar kroner.

Bjørn Arild Gram i KS seier til VG at han fryktar det vil bli vanskeleg å berekne korleis kompensasjonen frå staten skal fordelast til kommunane når utgiftsforskjellane er så store. Det er no sett ned eit utval som skal sjå på dette.

(©NPK)