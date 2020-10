Stortingspresidenten: Sannsynleg at vi blir nøydde til å sløkkje brann igjen

innenriks

– I månadene som kjem, kan vi igjen oppleve at velferda til mange menneske sterkare enn vanleg avheng konkret, og frå éin dag til den neste, av det arbeidet vi utfører, og dei avgjerdene som blir fatta av oss her i salen, sa Trøen då ho talte under den høgtidelege opninga av det 165. Storting.

Ho summerte opp ein vår med koronakrise som har «fordra hardt arbeid», og kalla førre stortingssesjon for den mest uvanlege som har vore i fredstid.

– Det norske samfunnet, kvar og ein av oss, kommunane, statsmaktene – vi – vart sette på prøve, sa Trøen.

Stortingspresidenten er førebudd på at dei neste månadene kan by på det same.

– Vi er ikkje på veg inn i nokon roleg sisterunde. Meir enn på lenge må vi erkjenne at vi ikkje veit kva det neste året vil bringe. Oppgåva vår er vanlegvis å justere kurs og byggje langsiktig. Det er sannsynleg at vi denne hausten og vinteren igjen vil bli nøydde til å sløkkje brann.

