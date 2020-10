Ungdomspolitikarar i KrFU og Unge Høgre provosert av Moria-bodskapen i kyrkja

innenriks

Då organisatorisk nestleiar Eline Kunzendorft i KrFU såg på «Erna-banneret» på Ila kyrkje vart ho opprørt.

– Er eg ikkje velkommen i kyrkja fordi eg støttar regjeringa, spør ho i Vårt Land.

Kunzendorft meiner det ikkje er greitt å henge opp den typen bodskap, som ho synest er både polariserande og nedsettande.

KrFU-politikaren får støtte hos avtroppande 1. nestleiar i Unge Høgre, Daniel Skjevik-Aasberg, som meiner at bidraget kyrkja har til debatten er svært kontraproduktiv, og at kyrkja må passe seg for å gå for langt i å peike på konkrete verkemiddel fordi dei ikkje er ekspertar eller politikarar.

Preses Olav Fykse-Tveit meiner at ingen bør bli overraska over at forsamlingar engasjerer seg i lagnaden til Moria-flyktningane. Han er likevel samd i at språket «Skjerp deg, Erna!» ikkje eignar seg, dersom målet er ein sakleg debatt.

– Då er «50 er ikke nok», som mange andre har brukt, meir treffande, skriv han i ein e-post til avisa.

Oslo-biskop Kari Veiteberg minne om at kyrkja alltid har teke stilling i etiske spørsmål, og stadfestar at ho har godkjent banneret med teksten på Paulus kyrkje.

– Eg tek til etterretning at ungdomspartia synest det her er grensa for politiske ytringar går, seier ho.

