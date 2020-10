Utval fryktar koronapandemien pressar unge ut av arbeidsstyrken

innenriks

Finansminister Jan Tore Sanner (H) fekk første delrapport frå utvalet fredag, og dei skal levere den endelege rapporten i første kvartal 2021, skriv Finansdepartementet i ei pressemelding.

I tillegg til problema for unge på arbeidsmarknaden viser rapporten òg til ei omfordeling mellom generasjonar på grunn av dei store summane som er brukte for å halde liv i norsk økonomi no. Desse pengane har komme på kostnad av kva vi kan bruke seinare, skriv utvalet.

Utvalet peikar òg på eit omstillingsbehov for norsk økonomi, og at tiltaka som blir innførte, må rettast mot dette. Dei peikar òg på faren for at mellombelse krisetiltak kan støtte inaktivitet i staden for nyskaping viss dei blir haldne oppe lenge.

– Vi må rette ressursane våre inn mot næringar der det er potensial for vekst og nyskaping og ikkje binde dei opp i aktivitet som kan vise seg å vere mindre tilpassa framtidige behov. Krisetiltak som kan bremse omstillinga i økonomien, må avviklast tidleg i oppgangsfasen, seier leiaren av utvalet, finansmannen Jon Gunnar Pedersen.

Berekraftig og klimavennleg vekst, og dessutan sterkare digitalisering og meir bruk av fjernarbeid under pandemien har òg vore i søkjelyset til utvalet.

