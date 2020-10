Alternativ jul er avlyst

innenriks

Arrangementet har vorte gjennomført kvart år i over 50 år, men som følgje av koronarestriksjonar for samling og avstand mellom menneske, vil det ikkje vere mogleg å gjennomføre i år, ifølgje arrangøren.

Dei som fell utanfor, som rusmisbrukarar og einsame, har kunna feire jula saman på arrangementet.

– Vi vil sørgje for at informasjon om avlysing blir spreidd blant dei tradisjonelle gjestene våre i Oslos rus- og gatemiljø, og vi vil òg sørgje for å vere til stades utanfor Oslo Kongressenter heile julaftan om kvelden for å snakke med dei som kanskje ikkje har fått med seg avlysinga, seier leiar Henning Holstad i Alternativ jul.

