Aukande smitte i Molde – rundt 500 i karantene

Allereie laurdag beskreiv kommuneoverlege Cato Innerdal situasjonen i Molde som dramatisk – og peika på at smittenivået i byen hadde komme opp i tre gonger raudt nivå, meir enn i mars, skriv Romsdals Budstikke.

Laurdag vart fleire tilsette, lærarar og nærkontaktar ved Langmyra skule sett i karantene etter at ein elev ved skulen testa positivt. Søndag kveld vart det klart at også ein elev i parallellklassen er smitta, melder NRK.

Det har ført til at kommuneoverlegen har lagt ned eit umiddelbart forbod mot all organisert aktivitet for alle elevane ved Langmyra skule.

Også fleire ramma handball- og fotballag er varsla, og fleire har avlyst haustleirar, handballskular, fotballskular og treningar inntil vidare.

