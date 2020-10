Dag-Inge Ulstein forlengjer karanteneperioden

innenriks

– Kona mi testa positivt for koronaviruset før helga og er no i isolasjon. Som alle andre familiar som blir ramma av dette, er det ei spesiell tid for oss. Ho har det etter forholda bra, og det er vi takksame for. Eg kan heldigvis utføre dei fleste av oppgåvene mine frå heimekontoret, seier Ulstein i ei pressemelding.

Torsdag vart det kjent at utviklingsministeren var i karantene fordi han var nærkontakt til ein møtedeltakar i Utanriksdepartementet som hadde testa positivt for koronaviruset. Denne karantenen har han no fullført, men Ulstein går altså inn i ein ny karanteneperiode. Sjølv har han testa negativt for viruset.

(©NPK)