First House-partnar blir statssekretær for kunnskapsminister Guri Melby

Solsvik (39) var politisk rådgivar for tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande fram til 2015, då ho byrja i First House. I 2019 vart ho partnar i byrået. Ho var òg leiar i Unge Venstre frå 2007 til 2010, og har vore aktiv i lokalpolitikken i Arendal for partiet.

– Med sin kommunikasjonsfaglege innsikt og bakgrunn frå partiet vil ho vere med å styrkje laget inn mot valet neste år, seier Guri Melby.

Fleire PR-folk

Fleire First House-tilsette har dei siste åra funne vegen til politikken. Julian Farner-Calvert (KrF), som er statssekretær for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kom frå PR-byrået i byrjinga av 2019.

Også Ida Lindtveit Røse, som vikarierte i statsrådsposten medan Ropstad var i permisjon, hadde jobba eit halvt år i byrået, og kundelistene hennar vart offentleggjorde. Jorid Juliussen Nordmelan, som er rådgivar for Ap-nestleiar Hadia Tajik, slutta i byrået i november 2019.

Fleire rokeringar

Jan-Christian Kolstø har fått avskjed frå stillinga som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø. I tillegg fråtrer Grunde Kreken Almeland sin 50 prosent stilling som statssekretær for Nybø.

Han vil framover jobbe fullt for Melby i kunnskaps- og integreringsdepartementet, der han til no har jobba 50 prosent.

Politisk rådgivar Britt Giske Andersen fråtrer som politisk rådgivar for næringsminister Nybø. Ho blir erstatta av Lars Øye Brandsås, som kjem frå same stilling for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Thomas Lien overtek som rådgivar for Melby.

