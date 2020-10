innenriks

– Fleire vart vekt og ringde inn til oss. Dei fortalde oss at dei kjende skjelvet, seier Bettina Goertz-Allmann i NORSAR til Bergens Tidende.

Ho legg til at det er ganske vanleg at mindre jordskjelv hender i dette området og at dette skjelvet ikkje var større enn normalen.

– Slike skjelv skjer nokre gonger i året, seier ho.

(©NPK)