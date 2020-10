Kripos hjelper framleis til i etterforskinga etter brannen i Moelv

innenriks

I ei pressemelding måndag opplyser Innlandet politidistrikt at dei ikkje har nye opplysningar i saka, men at det i samband med etterforskinga er sett av nødvendig med ressursar frå heile politidistriktet, og at Kripos framleis hjelper til i saka.

Det var onsdag morgon førre veke at brannen vart oppdaga. Då stod ein stor del av taket på næringsbygget i flammar.

Den eine av dei døde, som tidlegare hadde vorte meldt sakna, vart funnen først inne i den nedbrente delen av bygget. Torsdag kveld vart òg den andre personen funnen i brannruinane.

(©NPK)