Mette-Marit: Bra for familiar å få vere meir saman under koronapandemien

Måndag kveld møtte ho forfattar Geir Gulliksen i ein samtale på Oslos nye hovudbibliotek Deichman Bjørvika.

Gulliksen snakka om den nyaste romanen sin «Bli snill igjen», og forfattaren fortalde kronprinsessa om korleis han skreiv boka medan landet var stengt og kor mykje han sette pris på tida med familien under pandemien.

– Mannen min opplevde det òg sånn, han syntest det var heilt fantastisk å få vere heime, sa Mette-Marit.

Ho peika på at samfunnet har utvikla seg slik at mange er mykje borte frå barna sine og er meir saman med kollegaene på jobben.

– Det var akkurat som om vi tok det tilbake, at no var det heilt unormalt å ikkje vere så mykje saman med barna sine. Det trur eg har vore godt for mange som har strevd med det, sa ho.

Kronprinsessa kom til biblioteket iført munnbind. Kronprinsregent Haakon var òg med, men han kom utan munnbind.

