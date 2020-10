Nav: 100.000 personar kan sjå bort frå AAP-brev

innenriks

I ei pressemelding opplyser Nav at det i brevet kunne sjå ut som om enkelte ville få forlengt AAP i maksimum seks månader frå 4. oktober.

– Det er feil. Brevet vart ikkje kvalitetssikra

før det vart sendt, og det beklagar eg. Det skulle komme tydeleg fram at vedtaka er forlengde med seks månader for mange av dei som får AAP, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Forlenginga av AAP-perioden er ei mellombels regelendring som er vedteken av Stortinget i samband med pandemisituasjonen.

Dei ekstra månadene gjeld mellom anna dei som får AAP og er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd, er under etablering av eiga verksemd eller er under arbeidsutprøving eller opptrapping til full jobb.

