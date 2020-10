Ny rapport: Akson-konsulentar er ikkje inhabile

innenriks

Det skriv Dagens Medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet bad om fleire svar og utfyllande opplysningar om Direktoratet for e-helses bruk av konsulentar frå selskapet PwC i samband med utviklinga av Akson, som skal bli eit felles journalsystem for kommunehelsetenesta. I august leverte direktoratet ein rapport der dei sjølv hadde komme fram til at konsulentbruken ikkje var i strid med regelverket.

– Aktiviteten frå innleigde ressursar i prosjektet hausten 2018 var godt fundert i konsulentavtalen som gjaldt på dette tidspunktet, heiter det i rapporten.

(©NPK)