Ny rapport viser at auka formuesskatt skaper fleire arbeidsplassar

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv.

I konklusjonen til rapporten frå Frischsenteret og Senter for skatte- og åtferdsforsking ved NMBU heiter det:

«Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Forskarane anslår at éi krone meir i berekna formuesskatt aukar lønnssummen i verksemda med 30 øre same år. I tillegg reduserer auka formuesskatt i gjennomsnitt storleiken på uttaket til eigarane av utbytte og lønn frå selskapet – høgare formuesskatt gjer det meir lønnsamt å plassere formuen i bedrifta for eigarane.

Forskarane kan likevel ikkje sjå bort frå at enkelte majoritetseigarar må ta pengar ut av verksemda for å betale formuesskatt, viss dei har svak personleg likviditet.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som fekk rapporten, seier politikken til regjeringa ligg fast.

– Regjeringspolitikken er å senke skatten på arbeidande kapital utan å endre formuesskattesatsen. Det vil bidra til å auke sysselsetjinga. Vi må skape meir, ikkje skatte meir, seier ho.

