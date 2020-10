Odfjell Drilling og Deepsea Aberdeen skal bore 15 brønnar for Breidablikk-gruppa

innenriks

Avtalen er berekna å vere verd 290 millionar dollar, tilsvarande 2,6 milliardar kroner, skriv Equinor i ei pressemelding.

– Vi har hatt eit veldig godt samarbeid med Odfjell over tid, og dei har vore konsistente med å levere brønnar for oss sikkert og effektivt med Deepsea Atlantic. No får vi inn ein søsterrigg, som har tilsvarande teknisk oppsett, og vi har derfor høge forventningar òg til Deepsea Aberdeen, seier direktør Erik G. Kirkemo for Boring og brønn.

Avtalen vil skape 200 årsverk i Noreg knytt til sjølve riggen, og dessutan mellom 20 og 40 årsverk relaterte til ulike støttefunksjonar.

(©NPK)