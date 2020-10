innenriks

Det uttalte politiadvokat Morten Formo på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Politiet vil førebels ikkje seie noko meir om dødsårsaka, men kunne stadfeste at det var Lid som vart funnen død. Politiet opplyste òg at dei søkjer ein eller to gjerningspersonar.

Ingen er så langt sikta eller arrestert i saka.