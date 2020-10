Rapport: Auka formueskatt skaper fleire arbeidsplassar

innenriks

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saka. I konklusjonen til rapporten frå Frischsenteret og Senter for skatte- og åtferdsforsking ved NMBU heiter det:

«Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Forskarane anslår at éi krone meir i berekna formuesskatt aukar lønnssummen i verksemda med 30 øre same år. I tillegg reduserer auka formuesskatt i gjennomsnitt storleiken på uttaket til eigarane av utbytte og lønn frå selskapet – høgare formuesskatt gjer det meir lønnsamt for eigarane å plassere formuen i bedrifta.

Forskarane kan likevel ikkje sjå bort frå at enkelte majoritetseigarar må ta pengar ut av verksemda for å betale formuesskatt, viss dei har svak personleg likviditet.

Regjeringa står fast

Næringsminister Iselin Nybø (V), som fekk rapporten, seier politikken til regjeringa ligg fast.

– Regjeringspolitikken er å senke skatten på arbeidande kapital utan å endre formueskattesatsen. Det vil bidra til å auke sysselsetjinga. Vi må skape meir, ikkje skatte meir, seier ho.

Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland tonar ned betydninga av rapporten.

– Det er mange rapportar om formueskatt. Men ein av dei viktigaste konklusjonane Høgre har komme fram til, er at det å ha straffeskatt på norsk eigarskap, ikkje er ein spesielt god idé, sa han under trontaledebatten i Stortinget måndag.

– Auka privat forbruk

Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik var ikkje fornøgd med svaret.

– Det finst mange rapportar, men denne rapporten har regjeringa bestilt sjølv. No har dei fått fakta på bordet, og fakta er at auka formueskatt kan bety auka sysselsetjing og fleire arbeidsplassar. Den dokumenterer det Arbeidarpartiet har sagt heile tida: At formueskattekutta går til auka privat forbruk hos dei som har mest pengar, sa ho.

– Skulle – Gud forby – Ap overta, reknar eg med at vi får testa teorien om at viss ein aukar formueskatten kraftig, vil norsk næringsliv blomstre. Eg tviler på det, svarte Helleland.

Gjentekne kutt

Formueskatten er redusert fleire gonger sidan Høgre kom til makta i 2013, både gjennom auka botnfrådrag og redusert sats.

I reviderte budsjett i vår kutta regjeringa formueskatten på såkalla arbeidande kapital med 1,3 milliard kroner.

I 2018 utgjorde formueskatt til staten 2,7 milliardar kroner, ifølgje Statistisk sentralbyrå. I tillegg kom 12,9 milliardar kroner til kommunane.

