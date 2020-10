43 prosent sjekkar mobilen i trafikken

innenriks

Det er særleg dei unge som brukar mobilen medan dei køyrer, her gjer to av tre seg skuldige, skriv Frende Forsikring, som har fått Norstat til å gjennomføre undersøkinga.

I dag ligg straffa for å bli teken med mobiltelefonen i handa medan du sit bak rattet på 1.700 kroner i bot, og to prikkar på førarkortet. Regjeringa har nyleg sendt ut eit forslag om å auke satsen til 5.000 kroner, og prikkbelastninga frå to til tre.

– Distraksjon knytt til mobiltelefon eller anna utstyr blir anteke å ha vore medverkande årsak til tolv dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som brukar telefonen under køyring, seier sjef Steven Hasseldal for Utrykkingspolitiet (UP).

