Asheim med budsjettlekkasje: 825 millionar ekstra til jobbtiltak, 500 millionar meir til Nav

– For å inkludere fleire i arbeidslivet må Nav ha kapasitet til raskt å følgje opp personar som står utanfor, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NTB.

– I tillegg treng vi treffsikre og individuelt tilpassa arbeidsmarknadstiltak og auka innsats for å gi fleire nødvendig kompetanse som næringslivet spør etter, legg han til.

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2021 blir lagt fram onsdag. Regjeringa skal forhandle med Framstegspartiet seinare i haust for å få fleirtal for budsjettet.

7 prosent utan jobb

Målet med den mellombelse ekstrapotten til Nav er at etaten skal kunne gi folk den hjelpa dei treng, når dei treng ho og utan for lange saksbehandlingstider.

Samtidig foreslår altså regjeringa å bruke 825 millionar meir på tiltak som skal hjelpe personar utanfor arbeidslivet ut i jobb. Dette gir om lag 7.000 tiltaksplassar.

Auka satsing på slike tiltak kan bidra til at fleire kjem seg raskare i jobb og motverke at arbeidsløysa bit seg fast på eit høgt nivå, håpar Asheim.

Talet på personar utan jobb har skote i vêret sidan Noreg vart ramma av koronavirus i mars. Dei siste tala frå Nav viser at drygt 7 prosent av arbeidsstyrken no er ledige.

– Det vi er redde for, er at dei som allereie stod lengst unna arbeidslivet, blir dytta endå lengre unna, seier Asheim.

Omfattande pakke

Totalpakken på vel 800 millionar omfattar ei rekkje ulike grep, ifølgje Arbeids- og sosialdepartementet:

* I tiltak retta spesielt mot unge inngår opplæring, digital oppfølging, tilbod om sommarjobb og arbeidstrening i kombinasjon med mentor og inkluderingstilskot.

* Løyvinga til individuell jobbstøtte (IPS) blir foreslått auka med 50 millionar for å få fleire med psykiske lidingar eller rusproblem inn i jobb.

* Løyvinga til Varig tilrettelagt arbeid (VTA) blir foreslått auka med 39 millionar. Dette er eit arbeidstilbod til uføretrygda som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Løyvinga vil gi om lag 300 nye plassar.

Historisk høg uføredel

Regjeringa har i ei årrekkje – og lenge før koronapandemien – satsa tungt på inkludering og kamp for å få fleire i jobb.

Men i august viste tal frå Nav at delen uføretrygda i Noreg no er på 10,5 prosent – ein historisk høg del. Også blant dei yngste aukar uføredelen.

Asheim vil likevel ikkje vere med på at regjeringa har mislykkast med sin inkluderingsdugnad.

– Men kva seier talet 10,5 prosent deg?

– Det viser at vi må bli flinkare til å inkludere fleire i arbeidslivet vårt. Det må vere fleire moglegheiter til å få utdanninga på plass. Samtidig som vi stiller krav til aktivitet hos til dømes unge sosialhjelpsmottakarar, må vi stille opp med tiltak slik at dei får rettleiing gjennom ulike tilbod ut frå kva dei har behov for.

