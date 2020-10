Få skular har fått dekt auka koronautgifter

innenriks

Funna i undersøkinga viser òg at mange av skuleleiarane ikkje har tru på at pengane kjem, skriv VG.

47 prosent svarer at dei har fått kompensert litt, medan 30 prosent seier at dei ikkje har fått noko. Samtidig har 62 prosent av dei spurde fått signal om budsjettkutt neste år.

Dette meiner Utdanningsforbundet står i grell kontrast til signala frå regjeringa og kunnskapsministeren om å stille opp for ein kriseramma skule.

– No opplever vi at avstanden er så lang mellom løfte og realitetar, at dette får ein uheldig effekt, seier leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til avisa.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier at det er kommunane som skuleeigarar som veit best kvar skoen trykkjer – og dermed sjølv må styre kvar kompensasjonsmidlane skal brukast.

– Dersom det viser seg at kompensasjonen som allereie er gitt til kommunesektoren er for liten, vil regjeringa følgje opp med forslag til auka løyvingar, skriv Melby i ein e-post til VG.

Undersøkinga er gjennomført av Respons Analyse – på oppdrag frå Utdanningsforbundet – blant eit representativt utval av 530 skuleleiarar.

