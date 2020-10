Født Fri tilbakeviser kritikk – vil ha utbetalt statsstøtte

innenriks

Ein kritisk rapport om Født Fris økonomistyring har fått IMDi til å halde tilbake pengestøtta for slutten av 2020.

– Vi ber om at vedtaket blir omgjort. Vidare ber vi om at IMDi legg til grunn at det ikkje er vesentlege kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlege middel, går det fram av svaret frå stiftinga som vart oversendt Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) tysdag.

Av svaret kjem fram det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den skildringa vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldingar frå IMDi i dei tre åra vi har vore i verksemd, seier Født Fris styreleiar Jan Asker.

Støtta stansa

Stiftelsen Født Fri, leidd av Shabana Rehman, fekk nyleg hard kritikk i ein granskingsrapport utført av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) på oppdrag frå IMDi.

Rapporten slår fast at stiftinga ikkje har brukt tildelte middel i tråd med formålet, at dei ikkje har god økonomistyring og at dei kan ha brukt middel til private formål.

Kunnskapsdepartementet varsla i kjølvatnet av granskinga at regjeringa ikkje vil vidareføre støtta til Født Fri i 2021. IMDi vil dessutan halde tilbake utbetalingar ut året.

– Rapporten viser at offentlege tildelte middel ikkje har vorte brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorleg, sa statssekretær Grunde Almeland (V) i september.

Født Fri har sidan 2017 arbeidd med å fremje likestilling og motverke negativ sosial kontroll. Dei siste tre åra har stiftinga fått vel 15 millionar kroner over statsbudsjettet.

Avgrensa mandat

Men stiftinga har vore sterkt kritisk til EY-rapporten og har engasjert advokat Anne Helsingeng til å gå gjennom han. Ho meiner rapporten ikkje er grundig nok.

– Det er etter mitt skjønn gitt eit for avgrensa mandat frå oppdragsgivar IMDis side, og det er ikkje stilt til rådvelde nok tid og tilstrekkeleg med midlar slik at alle sider av saka har vore tilstrekkeleg belyst, seier Helsingeng.

Ho stiller spørsmål ved om all informasjon av betydning for saka er kommen fram og seier stiftinga heller ikkje synest å ha fått «tilstrekkelig innsyn i varselet og EYs mandat.»

Styreleiar Asker beskriv EYs rapport som tendensiøs og tilbakeviser på fleire konkrete punkt påstandar om at Født Fris pengar skal ha vorte brukt på feil måte.

– Vi tek sjølvkritikk for at vi kunne etablert nokre fleire kontrollpunkt. Men vi meiner reaksjonen ikkje står i forhold til det faktumet at ingen pengar er borte, og alle bilag er leverte, seier han.

«Rykter og påstander»

Rehman sjølv understreka at det er «riktig og viktig» at stiftingar blir jamleg kontrollerte.

– Men eg kan ikkje akseptere den behandlinga IMDi har gitt oss i denne saka. Dei har offentleggjort ein rapport som for ei stor grad er ei attgjeving av rykte og påstandar om meg som verken er dokumentert av EY eller som eg har fått moglegheit til å svare på, seier ho.

– Eg vil jobbe for Født Fri òg framover. Eg håpar òg at etter kvart som IMDi har fått gått gjennom tilsvaret vårt og Lotteri- og stiftelsestilsynet òg har granska oss, at vi kan få tilliten og støtta frå politikarane tilbake. Det er det som er målet mitt.

(©NPK)