First House publiserer kundelistene til statssekretær

innenriks

Dei siste 18 månadene før ho gjekk tilbake til politikken har Solsvik mellom anna vore hovudansvarleg for kundeforholdet byrået har til Avfall Noreg, KLP og Fortum, skriv First House.

I tillegg har ho mellom anna delteke i kundeforholdet byrået har til Hurtigruten i mai. iTromsø omtalte den gong korleis ho hadde bidrege til at Hurtigruten fekk eit direktemøte med næringsminister Iselin Nybø (V).

Solsvik vart måndag utnemnd til statssekretær for kunnskapsminister og Venstre-leiar Guri Melby. Ho har tidlegare vore rådgivar for tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande, men byrja i First House i 2015. Ho vart partnar i byrået i 2019.

(©NPK)