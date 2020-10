Flygarforbundet og Parat meiner Wizz Air må følgje spelereglane i arbeidslivet

innenriks

– Vi registrerer at Wizz Air-sjefen i intervju avviser å inngå tariffavtalar med fagforeiningar. I Noreg snik vi oss ikkje unna det sosiale ansvaret, men følgjer normale spelereglar for arbeidslivet. Eg føreset at Wizz Air bidreg til ein sunn konkurranse som er basert på ei sosial ansvarleg haldning, seier Norsk Flygarforbunds leiar Yngve Carlsen til NTB.

Også nestleiar i Parat, Anneli Nyberg, er skeptisk til at flyselskapet ikkje vil inngå tariffavtalar med tilsette.

– Vi har eit velfungerande partssamarbeid mellom arbeidsgivarar og arbeidstakarar, noko vi forventar at blir halde oppe. Det er viktig for norsk næringsliv, og det er viktig for norsk luftfart at vi har ordna forhold, seier Nyberg i ei pressemelding.

Det var på spørsmål under ein pressekonferanse tysdag ettermiddag at Wizz Air-sjef József Váradi ifølgje E24 blankt avviste at det er aktuelt å inngå tariffavtalar med fagforeiningar viss flyselskapet skal ha tilsette i Noreg.

– Nei, det er ikkje planen. Vi er eit flyselskap utan fagforeiningar, sa han.

Selskapet startar opp med innanlandsflygingar i Noreg 5. november. I byrjinga skal selskapet bemanne basen på Gardermoen med eksisterande ressursar i konsernet. På grunn av det norske lønnsnivået har ikkje selskapet noko val, sa Váradi på pressekonferansen tysdag ettermiddag.

(©NPK)