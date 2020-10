Lærarar gjennomfører vidareutdanning trass i korona

innenriks

82 prosent seier dei er fornøgde med kvaliteten på undervisninga, men mange opplever at kvaliteten på studiet vart lågare som ein konsekvens av covid-19. Og mange saknar å møtast fysisk, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Før koronakrisa fekk dei fleste som gjennomfører vidareutdanning, forelesingar på lærestadene, og dei hadde fysiske samlingar med medstudentar. Sidan mars har all undervisning vorte flytta over på nett.

– Hovudinntrykket er at å bli tvinga over i nettbasert fjernundervisning har fungert tilfredsstillande for dei fleste, heiter det i rapporten frå Nifu.

(©NPK)