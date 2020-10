Moelv-brannen: Etterlyser vitne i Gjøvik

innenriks

Sju dagar etter brannen i Moelv der to menn vart funne døde etterforskar politiet saka for fullt. Politiadvokat Nina Helmersen Østvold i Innlandet politidistrikt seier til NTB at saka blir etterforska breitt, og at obduksjonen av dei to døde mennene har styrkt hovudhypotesen om at noko kriminelt har skjedd.

Tysdag gjekk politiet ut med ei ny etterlysing om at alle med dashbord-kamera i bilen som køyrde i Gjøvik sentrum i tidsrommet frå tysdag førre veke og heilt fram til onsdag morgon klokka 7, bør ta vare på opptaket og varsle politiet. Då vart brannen i lageret i Moelv, køyreturen til ein halvtime unna, oppdaga.

– Vi er interesserte i alle som har filma i Gjøvik i dette tidsrommet. Vi er særleg interessert i å kartleggje rørslene til 43-åringen som vart meld sakna av politiet 29. september, seier politiadvokaten. Ho ber dei som trur dei kan ha opplysningar, om å ta kontakt med politiet.

Allereie er det samla inn videomateriale frå fastmonterte kamera rundt i Gjøvik.

Obduksjon styrkjer teori

Dei to mennene vart med nokre timars mellomrom funne døde inne i brannruinane til eit stort lagar i Moelv. Begge er obduserte, men Østvold vil ikkje kommentere nærare om det er gitt svar på dødsårsak eller dødstidspunkt i den førebelse rapporten.

– Det eg kan seie om obduksjonen, er at den styrkjer hovudhypotesen til politiet om at det har skjedd noko kriminelt. Vi jobbar med å få oversikt over tidslinja med alle rørsler i forkant av brannen, seier ho.

Dei to som vart funne, er begge frå Gjøvik og skal ha hatt ein relasjon til kvarandre. Politiet vil ikkje sjå bort frå at fleire personar kan ha tilknyting til saka.

Konflikt om eigedom

Politiadvokat Nina Helmersen Østvold stadfesta tysdag at politiet etterforskar opplysningar om ein mogleg konflikt mellom dei to døde. Veka før lagerbrannen i Moelv selde den eine av dei døde ein eigedom på Reinsvoll på Toten som også den andre døde skal ha hatt interesser i.

Avisa Oppland Arbeiderblad skreiv tysdag at den avdøde 43-åringen nyleg selde ein eigedom på Reinsvoll. Kjøparen av den 17 mål store tomta stadfestar handelen overfor avisa og opplyser òg at han har vore avhøyrd av politiet i saka. Opplysningar frå grunnboka viser at det den 29. september vart teken ein panttryggleik i eigedommen på 5 millionar kroner.

Den andre avdøde som vart funne i lageret, skal ha hatt interesser i den same tomta, mellom anna ein opsjon på å få kjøpt han eller få delar av salssummen dersom han vart seld eller vidareutvikla.

– Relevant

– Det er ein relasjon mellom dei to døde, og politiet er kjent med at dei skal ha hatt ein konflikt, og at det skal ha vore ein eigedomstvist og at det er eit eigedomssal inne i biletet. Dette er relevant for etterforskinga. Vi har hatt ei lang rekkje personar inne til avhøyr og tek ei fortløpande vurdering av dette vidare, seier Østvold til NTB.

Delar av tomta der det brann vart tysdag frigitt av politiet, men sjølve åstaden der dei to døde vart funne vil framleis bli halden avsperra i tida framover. Framleis er sjølve brannårsaka ikkje kjent. Tekniske etterforskarar har mellom anna ved bruk av brannhund sikra ei mengd prøver som skal analyserast.

