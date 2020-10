Nakstad får pris for god leiarskap under koronatida

innenriks

Prisen blir delt ut av HR Noreg.

– God leiing handlar om å nå mål, men like viktig er måten det blir gjort på. Vi er stolte over å kunne presentere årets prisvinnar, som i tillegg til å ha vist god leiarskap, får prisen i respekt for eit sterkt samla politisk og fagleg kriseleiarskap, seier dagleg leiar Even Bolstad i HR.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet seier han er audmjuk over å få prisen.

– Samtidig vil eg dedikere han til alle dei andre leiarane i Helsedirektoratet og i helsetenesta som har gjort ein enorm innsats i 2020. Vi som står i front er trass alt berre ein liten del av biletet, seier han.

Prisvinnaren har fått eit kunstarbeid av kunstnaren Nico Widerberg.

(©NPK)