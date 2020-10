Opptur for Arbeidarpartiet på ny måling

innenriks

Partiet endar på 22 prosent (opp 2,2 prosentpoeng frå førre Opinion-måling) i målinga utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Trass i Ap-oppturen har det raudgrøne fleirtalet krympa i målinga, og dei ville fått 88 representantar dersom stortingsvalet var i dag, mot 81 til regjeringspartia og Frp.

– Det er framleis eit fleirtal som ønskjer ei ny regjering og ei ny retning for landet. Skal vi få til regjeringsskifte, trengst eit sterkt Arbeidarparti, seier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

Mykje av nedgangen kjem av MDG, som går frå 7,5 prosent på septembermålinga til 3,1 prosent i oktobermålinga. Samtidig rykkjer Venstre igjen over sperregrensa til 4,2 prosent, opp 1,7 prosentpoeng.

– Det er fint å sjå at vi er over sperregrensa på fleire målingar for tida. Vi hadde nettopp landsmøte, og eg trur vi ser igjen den positive stemninga i partiet i desse målingane, seier nyvald Venstre-leiar Guri Melby til FriFagbevegelse.

Også Frp får ein solid oppgang på målinga. Med 12,5 prosent (+2,2 prosentpoeng) nærmar dei seg Senterpartiet, som med sine 14,2 (-1,8 prosentpoeng) held posisjonen som tredje største parti.

Høgre held posisjonen som største parti med ei oppslutning på 27,4 prosent, opp 0,4 prosentpoeng. SV og Raudt får begge marginale aukar til 7,3 prosent og 4,6 prosent, medan KrF går ned 1 prosentpoeng til 2,9 prosent.

