Regjeringa løyver 20 millionar kroner ekstra til WHO

innenriks

– Pandemien har vist oss betydninga av eit sterkt og velfungerande WHO. Derfor ønskjer regjeringa å bidra til organisasjonen, ikkje berre over Utanriksdepartementets budsjett, som vi tradisjonelt har gjort, men no òg over Helsedepartementets budsjett, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse tysdag.

Dermed blir det løyvd 20 millionar kroner utover det Noreg vanlegvis gir til Verdshelseorganisasjonen.

Høie presiserer at dette ikkje er bistand, men pengar for å styrkje organisasjonen.

(©NPK)