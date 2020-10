Tidobla import av 90-talsbilar

innenriks

Det viser tal frå Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Auken blir anteken å vere ei følgje av at aldersgrensa for avgiftsfri import vart senka i fjor sommar, slik at ho no gjeld bilar som er meir enn 20 år gamle, mot tidlegare 30, skriv Autobransjens Leverandørforening i ei pressemelding.

Den samla importen av veteranbilar vart dobla i det første året etter regelendringa, og ligg på rundt 2.200 køyretøy. Samtidig var det eit sterkt fall i delen som var over 30 år gamle. Framleis er dei fleste bruktimporterte personbilane i Noreg under 20 år.

