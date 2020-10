Økonom Silje Sandmæl: Eit mannebudsjett

innenriks

På spørsmål om kven som er vinnarane i forslaget til statsbudsjett for 2021, påpeikar Sandmæl overfor NTB at det er menn med aksjar som sit igjen med ein god porsjon ekstra til salt i maten.

– Det er jo dei som er dei flinkaste til å spare i aksjar og aksjefond med positiv formue, og no får dei ein formuesrabatt på dette. Den har gått opp frå 35 til 45 prosent. 80 prosent av dei private aksjeverdiane på Oslo Børs er eigde av menn. Så det er ingen tvil om at menn er vinnarane i statsbudsjettet. Menn har allereie 134 milliardar meir i netto formue enn kvinner, påpeikar Sandmæl.

Samtidig understrekar Sandmæl at kvinner sjølvsagt står fritt til å investere i aksjar og fond, men per i dag er realiteten den at dei ikkje har gjort det i like stor grad og i same omfang som menn.

Økonomen seier at ho er litt overraska over at regjeringa kuttar så mykje i formuesskatten på private aksjeverdiar samtidig som dei aukar formuesskatten på bustadverdiar med over 15 millionar kroner, og aukar formuesskatten på hytter.

