30 millionar til kartlegging av mineral på havbotnen

Pengane skal gå til innsamling av geofysiske data og er ei oppfølging av aktiviteten i år, skriv Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

– Kunnskap om ressursgrunnlaget på kontinentalsokkelen er viktig for staten, slik at ein kan sikre god forvaltning og leggje til rette for etablering av kommersiell mineralverksemd, seier statsråd Tina Bru (H).

Den internasjonale etterspurnaden etter mineral kjem venteleg til å halde fram med å auke, noko som kan gjere det økonomisk interessant med utvinning frå havbotnen, meiner regjeringa.

