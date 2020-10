E-tenesta blir styrkt med 140 millionar kroner

innenriks

I budsjettforslaget på onsdag heiter det at regjeringa vil «fortsetje moderniseringa og betringa av kapasiteten til Etterretningstenesta med ein auke på om lag 140 millionar kroner».

Høgres forsvarstopp på Stortinget, Hårek Elvenes, meiner E-tenesta er heilt avgjerande for ei god situasjonsforståing og riktige avgjerder.

– Budsjettet til E-tenesta er nesten dobla under regjeringa Solberg. Noreg har no to etterretningsskip mot tidlegare eitt. Den nye E-lova og auka budsjett vil setje E-tenesta i betre stand til å ta vare på oppdraget gitt av Stortinget, seier han til NTB.

