Fleire låginntektsfamiliar får billegare SFO

innenriks

I statsbudsjettet blir det sett av 25 millionar kroner til utvidinga, skriv Kunnskapsdepartementet.

Denne hausten vart ordninga med redusert betaling på SFO innført for 1. og 2. trinn. Ordninga skal sikre at ingen familiar skal bruke meir enn seks prosent av inntekta for å betale for ein plass.

I tillegg skal det innførast ei ny tilskotsordning slik at også friskulane kan tilby redusert foreldrebetaling på SFO. Det blir òg sett av pengar slik at låginntektsfamiliar i utvalde kommunar får gratis SFO.

